Прем’єр-міністр Туск закликав посилити санкції проти Росії — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час Варшавського безпекового форуму закликав Європу та США посилити санкції проти Російської Федерації — держави-агресора. Він заявив, що Захід має продемонструвати готовність до політики стримування Москви жорсткішими заходами.

Заклик до посилення санкцій

Туск повідомив, що вирушить до Брюсселя, аби закликати європейських партнерів серйозно розглянути посилення санкцій проти Росії. За його словами, відповідальність Росії за війну проти України є повною, а Україна бореться за виживання, тоді як Росія прагне домінування. Про заяви польського прем’єра повідомляє Anadolu Agency.

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Підтримка України

Глава польського уряду заявив, що миру неможливо досягти через слабкість, а агресора необхідно зупиняти всіма доступними засобами. Він також закликав європейські країни продовжувати підтримувати Київ, пов’язавши безпеку та суверенітет держав Європи зі здатністю України захищатися від російської агресії.

На думку Туска, Москва прагне зруйнувати чинну архітектуру безпеки в Європі та відновити російське домінування, яке існувало до 1989 року.

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