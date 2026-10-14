Прем’єр-міністр Вонг попередив про різноманіття екстремістських впливів — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоренс Вонг заявив, що екстремістські впливи стають дедалі різноманітнішими, а вразливими до радикалізації можуть бути люди незалежно від віку, раси чи релігії. Як повідомляє Channel NewsAsia, про це він сказав 14 жовтня під час урочистої вечері з нагоди 20-річчя Harmony Centre та мечеті An-Nahdhah у Сінгапурі.

Радикалізація молоді

За словами Вонга, у Сінгапурі побільшало випадків саморадикалізації, причому чимало з них стосуються молодих сінгапурців. Він наголосив, що не всі такі випадки пов’язані з ісламістським екстремізмом.

Прем’єр навів приклади впливу ультраправих антиісламських і неонацистських ідей, а також ідеології інцелів, яка пропагує ненависть і насильство щодо жінок. Серед згаданих ним випадків — юнак-протестант, який планував напади на мечеті, двоє молодих чоловіків, що називали себе прихильниками переваги східноазійців, а також людина китайського походження, яка ідентифікувала себе як прихильник переваги білих.

Вонг закликав підтримувати молодь та зберігати її зв’язок із реальним світом через сім’ю, друзів, учителів, релігійних і громадських лідерів. Він також застеріг від ситуації, коли люди віддаляються у власні замкнені кола однодумців і втрачають зв’язок із ширшою громадою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Напруга через конфлікти за кордоном

Прем’єр-міністр також заявив, що загроза ісламістського тероризму не зникла. За його словами, угруповання на кшталт «Ісламської держави» продовжують вербувати прихильників, поширювати пропаганду та планувати атаки у світі, а Сінгапур екстремісти й надалі вважають привабливою ціллю.

Вонг зазначив, що посилення напруженості на Близькому Сході створює додаткові ризики, оскільки екстремістські групи можуть намагатися радикалізувати прибічників і підбурювати до атак поза межами регіону. Він також застеріг, що конфлікт у Газі та ширше ізраїльсько-палестинське питання можуть впливати на суспільну згуртованість Сінгапуру, коли релігія та ідентичність переплітаються з політикою.

Реакція на нетерпимість

За словами Вонга, влада реагуватиме на расизм, релігійну нетерпимість і підбурливі висловлювання в інтернеті. Він нагадав, що Закон про підтримання расової гармонії, який набув чинності попереднього місяця, посилює правову базу для захисту расової гармонії та передбачає запобіжники проти іноземного впливу. Водночас прем’єр підкреслив, що самі закони не можуть створити дружбу й довіру між людьми.

Читай нас у