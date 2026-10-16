Прем’єр Нетаньягу відкинув слова Обами про землю палестинців — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в п’ятницю відреагував на слова колишнього президента США Барака Обами про те, що Ізраїль забирав землю у палестинців і діяв надмірно. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Коментарі Обами

Як пише видання, Обама зробив ці заяви у вівторок під час візиту до Белфаста в Північній Ірландії. Його коментарі стосувалися ставлення Ізраїлю до палестинського народу протягом історії держави.

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Відповідь Нетаньягу

У відео, опублікованому в соцмережі X, Нетаньягу заявив, що єврейський народ не є іноземним окупантом на землі предків. За його словами, історія єврейського народу не є колоніальним проєктом, а земля, про яку йдеться, не є вкраденою. Він також назвав її батьківщиною.

Говорячи про шлях до мирної угоди, Нетаньягу також заявив, що перешкодою для миру є не Ізраїль, а спільні для Ізраїлю та США вороги в регіоні.

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