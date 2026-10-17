Прем’єр Нетаньягу виключив коаліцію з арабськими партіями — PBS NewsHour

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та його головні політичні суперники заявили, що не формуватимуть коаліцію з партіями, очолюваними арабськими політиками, після виборів до Кнесету 27 жовтня. Як повідомляє PBS NewsHour, така позиція може призвести до тривалого політичного глухого кута та нового голосування, якщо жоден із блоків не зможе зібрати парламентську більшість.

Лідер ісламістської партії РААМ Мансур Аббас у 2021 році допоміг уперше привести арабську партію до урядової коаліції в Ізраїлі. Він засудив напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року та у нинішній кампанії зосереджується насамперед на місцевих проблемах, зокрема злочинності. Другий номер у його виборчому списку — кандидат із єврейського політичного мейнстриму.

Можливий вплив малих партій

У 120-місцевому Кнесеті жодна партія, за очікуваннями, не здобуде 61 мандат, необхідний для більшості. За таких умов невеликі фракції можуть відіграти вирішальну роль у визначенні наступного прем’єр-міністра.

Нетаньягу відкинув співпрацю з арабськими партіями, а самі ці партії також не планують входити до коаліції з ним. Його головний опонент, центрист і відставний генерал Гаді Айзенкот, теж заявив, що не укладатиме союз із такими силами. Лідер центристсько-лівої партії Яїр Лапід у травні сказав Associated Press, що не створюватиме нову коаліцію з РААМ.

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Одним із можливих сценаріїв залишається уряд меншості, який арабські партії підтримуватимуть ззовні. В іншому разі значний результат арабських партій може спричинити нові вибори, а уряд Нетаньягу залишатиметься тимчасовим до наступного голосування.

Злочинність і обмеження протестів

Палестинські громадяни Ізраїлю становлять приблизно 20% населення країни. Активісти говорять про дискримінацію, високий рівень злочинності та обмеження свободи висловлювань. За даними організації Abraham Initiatives, цього року в арабських громадах зафіксували 184 убивства, пов’язані зі злочинністю. Організація також повідомляла в липні, що розкрито лише 12% таких убивств, зареєстрованих у першій половині 2026 року.

Правозахисна організація Adalah заявляє, що поліція розганяла антивоєнні акції, обмежувала демонстрацію палестинських прапорів та затримувала сотні людей через дописи в соціальних мережах. Ізраїльський уряд пояснює обмеження окремих форм висловлювань і протестів міркуваннями безпеки та заявляє про рівні права для меншин.

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