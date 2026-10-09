Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що країна вживе всіх необхідних заходів для захисту Міжнародного кримінального суду від оголошених Сполученими Штатами санкцій. На спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою він висловив сподівання, що дипломатичні зусилля дадуть змогу не допустити їхнього запровадження.

Як повідомляє Anadolu Agency, Єттен назвав оголошення санкцій прикрою ескалацією. Водночас він привітав дипломатичні кроки, завдяки яким обмеження не набудуть чинності негайно. За його словами, шестимісячний період дасть можливість продовжити обговорення з Вашингтоном та іншими сторонами, щоб знайти рішення та не допустити запровадження санкцій до квітня наступного року.

Підтримка роботи суду

Глава уряду Нідерландів наголосив на важливості МКС для міжнародного правового порядку та пообіцяв забезпечити можливість його подальшої роботи попри тиск. Він також запевнив компанії, які постачають суду товари й послуги, що вони зможуть продовжувати діяльність щонайменше протягом найближчих шести місяців.

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Єттен додав, що країни ЄС і партнери поза Європою, зокрема в Північній Америці, Африці, Азії та Тихоокеанському регіоні, за потреби готують додаткові заходи на наступний рік.

Позиція Євросоюзу

Антоніу Кошта підтвердив підтримку МКС з боку ЄС, заявивши, що міжнародне правосуддя є необхідним для дотримання міжнародного права. Він висловив глибокий жаль через оголошені американські санкції та закликав США використати наступні шість місяців для врегулювання спору шляхом діалогу.

Відповідаючи на запитання про можливе застосування блокувального статуту ЄС, Кошта сказав, що Євросоюз ухвалить належні заходи для захисту суду, його членів і співробітників. Цей механізм покликаний захищати компанії та громадян ЄС від виконання окремих іноземних санкцій. Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про санкції проти МКС і пригрозив припинити діяльність суду, якщо він не припинить те, що Рубіо охарактеризував як погрози.

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