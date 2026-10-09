Прем’єр Нідерландів Єттен розкритикував трансляцію страти у США — Politico Europe

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у Гаазі різко розкритикував рішення США провести пряму трансляцію страти. Він назвав таку практику «справді абсурдною», повідомляє Politico.

Страта запланована на 3 грудня

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що американські військові планують уперше за новітню історію провести публічну страту. Майора армії Нідаля Маліка Хасана, засудженого за вбивство 13 людей на базі Форт-Гуд у 2009 році, мають стратити 3 грудня. Пентагон заявив, що виконання вироку транслюватимуть наживо.

Єттен зазначив, що останнім часом особисто не обговорював цього питання зі США. Водночас він припустив, що за наявності контактів, зокрема на рівні МЗС, Нідерланди висловлять своє невдоволення.

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Відповідальність платформ

Глава нідерландського уряду вважає, що соцплатформи в Європі повинні не допустити поширення та показу трансляції на своїх майданчиках. Водночас він висловив сумнів, що повністю запобігти цьому можливо.

За словами Єттена, якщо відео все ж з’явиться в європейських соцмережах, буде подано велику кількість скарг, оскільки європейське законодавство вимагає від платформ модерувати насильницький контент. Ірландський медіарегулятор Coimisiún na Meán пояснив, що відеоплатформи, які допускають матеріали зі сценами невиправданого насильства, мають застосовувати ефективну перевірку віку, щоб діти зазвичай не могли їх переглядати. Регулятор також розслідує можливі порушення правил онлайн-безпеки платформою X через неналежну перевірку віку.

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