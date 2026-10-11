Прем’єр Орпо запропонує ЄС зупинити видачу туристичних віз росіянам — Interia

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо має намір запропонувати Європейському Союзу припинити видачу туристичних віз громадянам держави-агресора Росії. Із такою ініціативою він планує виступити на найближчому засіданні Європейської ради, повідомляє Interia.

Безпековий аргумент Фінляндії

За словами Орпо, припинення видачі туристичних віз має посилити безпеку Європи. Очільник уряду Фінляндії пояснив свою позицію побоюваннями, що Росія може намагатися організовувати диверсійні дії в європейських країнах. На його думку, за таких умов не варто дозволяти російським туристам вільно пересуватися Європою.

Фінляндія припинила видачу туристичних віз росіянам і закрила кордон для російських туристів у вересні 2022 року. Сухопутні пункти пропуску між Фінляндією та Росією закриті з грудня 2023 року.

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Критика домовленості щодо дизеля

Орпо також розкритикував угоду США з Росією, державою-агресором, щодо поставок російського дизельного пального, назвавши її серйозним розчаруванням. Він зазначив, що погоджені обсяги постачання становлять лише незначну частину споживання у США, а можливість виконати поставки в повному обсязі наразі неясна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася негайно поставити на світовий ринок 300 тисяч тонн дизельного пального, а згодом — ще кілька мільйонів тонн. За даними видання, американська влада видала тимчасовий дозвіл на такі поставки до 7 квітня 2027 року. Орпо закликав Європу активніше запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

У вересні Фінляндія також ухвалила рішення передати Україні 34-й пакет військової допомоги вартістю близько 290 мільйонів євро.

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