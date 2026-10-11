Прем’єр Пакистану наказав затримати підозрюваного у візовому шахрайстві — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф доручив затримати чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві щодо студентки Лаїби Айяз після її смерті в Ісламабаді. Глава уряду зустрівся з начальником поліції Ісламабада Мохаммадом Сохаїлом Чаудрі та головним комісаром міста Сохаїлом Ашрафом, повідомляє Dawn.

Поліція столиці зареєструвала справу проти підозрюваного за статтями 322 і 34 Кримінального кодексу Пакистану після скарги батька студентки Мохаммада Айяза. За даними поліції, родина повідомила про зникнення дівчини та її важкий психологічний стан. Після аналізу даних телефонних дзвінків і геолокації тіло Лаїби знайшли в огородженій зоні на зеленій смузі біля недільного базару в секторі G-10 Ісламабада.

Розслідування FIA

Федеральне слідче агентство Пакистану розпочало розслідування та проводить рейди, щоб встановити місцезнаходження і затримати підозрюваного. Директор зони FIA в Ісламабаді також відвідав родину загиблої та зібрав інформацію про обставини справи.

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За версією FIA, чоловік здобув довіру сім’ї, неправдиво представляючи свою особу та професійний статус. Він не був зареєстрованим візовим агентом, однак заявляв, що працює бухгалтером у Верховному суді Пакистану. Згодом, за даними відомства, він надавав суперечливі відомості про свою особу та роботу.

Гроші за працевлаштування та вступ

У FIA заявили, що підозрюваному передали 550 тисяч рупій нібито для працевлаштування брата Лаїби, а ще 7,2 млн рупій — начебто для її вступу до Гарвардського університету у США. Агентство перевіряє платежі та заяви, пов’язані з цією справою.

Лаїба нещодавно здобула ступінь бакалавра в Міжнародному ісламському університеті Ісламабада. За даними слідства, у ймовірному шахрайстві могла брати участь жінка-спільниця. Правоохоронці отримали для перевірки візові документи, які, за їхніми даними, передавав підозрюваний; його внесли до стоп-листа, щоб не допустити виїзду з країни. Результатів судово-медичної експертизи наразі очікують.

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