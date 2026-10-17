Прем’єр Пакистану оголосив програму проти бідності — The Express Tribune

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф оголосив про запуск спеціальної ініціативи для підтримки домогосподарств, які живуть у крайній бідності або постраждали від повеней. Вона має допомогти цим родинам вийти з бідності завдяки комплексному пакету підтримки, повідомляє The Express Tribune.

Підтримка вразливих родин

У зверненні з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності прем’єр-міністр назвав її подолання спільною національною відповідальністю. Він зазначив, що уряд прагне будувати процвітаючий Пакистан, у якому жодна людина або частина суспільства не буде усунена від результатів розвитку.

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Спільні зусилля

Шариф закликав поновити спільну рішучість для досягнення цієї мети. За його словами, боротьба з бідністю потребує спільних зусиль провінційних урядів, партнерів із розвитку, громадянського суспільства, приватного сектору та місцевих громад.

Прем’єр-міністр не навів у повідомленні подробиць щодо обсягу фінансування, строків реалізації чи конкретних заходів у межах ініціативи.

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