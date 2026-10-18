Прем’єр Пакистану Шехбаз Шаріф наказав перевірити закупівлю вакцин — Dawn

В Ісламабаді прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф розпорядився провести перевірку закупівлі вакцин проти менінгококового менінгіту та грипу для паломників і людей, які шукають роботу за кордоном. Закупівлю проводила Border Health Services Pakistan у межах державно-приватного партнерства, повідомляє Dawn.

Згідно з повідомленням канцелярії прем’єр-міністра, перевірку проведе комітет із п’яти членів на чолі із секретарем Кабінетного підрозділу. До нього увійшли генеральний директор Розвідувального бюро, головний виконавчий директор пакистанського регулятора лікарських засобів, представник генерального прокурора Пакистану та керівний директор Управління з регулювання державних закупівель. Останній також виконуватиме функції секретаря комітету.

Що перевірятиме комітет

Комітет має встановити, чи відповідала закупівля чинним правилам і процедурам. Зокрема, він перевірить обґрунтування, правові підстави та необхідні погодження для застосування моделі державно-приватного партнерства, а також тендерну документацію, обсяги вакцин, умови оплати, типові тендерні документи й критерії оцінювання заявок.

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Також комітет розгляне дотримання строків закупівлі, процедур оцінювання, механізмів розгляду скарг і вимог щодо обов’язкового оприлюднення інформації. Йому доручили оцінити фінансові наслідки закупівлі, обґрунтованість цін на вакцини, механізми розподілу доходів і запобіжники для захисту суспільних інтересів. У разі виявлення порушень комітет має визначити відповідальних та запропонувати подальші кроки. Звіт із висновками й рекомендаціями доручено подати прем’єр-міністру протягом 48 годин.

Судове оскарження тендеру

Перевірку призначили на тлі запитань щодо правових підстав закупівлі, проведення торгів, фінансових наслідків угоди та дотримання вимог державних закупівель. Стверджується, що за попередньої схеми вакцинація коштувала близько 1250 пакистанських рупій за дозу на особу, тоді як за новою — приблизно 4500 рупій із паломника.

Семеро фармацевтичних компаній оскаржили тендер у Високому суді Ісламабада. Позивачі заявили про порушення правил державних закупівель і недостатню прозорість, зокрема стверджуючи, що оголошення опублікували лише в одній газеті замість сайту Управління з регулювання державних закупівель і щонайменше двох загальнонаціональних видань англійською та урду. Суд надіслав повідомлення Міністерству національних медичних послуг, Управлінню з регулювання державних закупівель, Управлінню державно-приватного партнерства, Міністерству релігійних справ і міжконфесійної гармонії та приватній компанії. Міністр охорони здоров’я Мустафа Камаль і Border Health Services Pakistan заявили, що дотрималися всіх правил і нададуть відповідь суду.

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