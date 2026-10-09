Прем’єр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив атаки хуситів на Саудівську Аравію — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив атаки хуситів на Саудівську Аравію, зокрема на Міжнародний аеропорт короля Халіда в Ер-Ріяді та Міжнародний аеропорт Абха. У дописі в X він підтвердив відданість Пакистану суверенітету, територіальній цілісності та безпеці королівства, повідомляє Dawn.

Заява про підтримку королівства

Шаріф заявив, що внаслідок атак були жертви серед цивільних. Він також відзначив пильність і професіоналізм саудівських збройних сил та очолюваної Саудівською Аравією коаліції в Ємені під час перехоплення балістичних ракет.

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Прем’єр Пакистану висловив непохитну солідарність із Саудівською Аравією та заявив про повну підтримку її права на самооборону.

Посилання на оборонну угоду

За словами Шаріфа, зобов’язання Пакистану відповідають Спільній оборонній угоді в Мецці та нещодавнім рішенням її Стратегічного політичного та оборонного комітету. Він закликав хуситів негайно припинити атаки та заявив, що Пакистан і надалі підтримуватиме Саудівську Аравію перед цими загрозами.

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