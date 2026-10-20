Прем’єр Пакистану застеріг податківців від спротиву реформам — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що влада не терпітиме спротиву реформам Федерального управління доходів (FBR), та доручив прискорити заходи зі скорочення податкового розриву в країні.

Як повідомляє Dawn, заяву зробили під час щотижневого брифінгу щодо податкових реформ. Вона пролунала після заклику Асоціації службовців податкової служби до страйку з припиненням роботи. Після втручання високопосадовців FBR цей заклик відкликали.

Попередження податківцям

Голова FBR Рашид Махмуд Лангріал представив прем’єру пілотний проєкт аудиту й оцінювання без прямого контакту між податківцями та платниками податків. За даними джерела Dawn, Шехбаз Шаріф висловив невдоволення через оголошення страйку й сказав, що службовців, які не хочуть працювати, попросять залишити службу.

Прем’єр також нагадав працівникам податкової служби про чотириразове підвищення зарплат, а також надання автомобілів і житла. Він заявив, що вони мають забезпечити результати та виправдати надані стимули. Шаріф доручив уживати невибіркових заходів проти корумпованих посадовців, водночас давши працівникам, які поліпшують поведінку й результати роботи, можливість виправитися.

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Пілотний проєкт NFC

FBR створило в Ісламабаді National Faceless Centre (NFC), підрозділи якого проводитимуть аудити й оцінювання за системою без прямого контакту. Її мета — зменшити службовий розсуд і контакти між посадовцями та платниками податків.

Центр спершу укомплектували 27 службовцями. У межах пілотного проєкту, що набув чинності 1 жовтня, він має опрацьовувати та перевіряти дані третіх сторін про 300–400 тисяч осіб. Дані передаватимуть до NFC поетапно після первинної перевірки дотримання вимог.

Крім того, FBR відсторонило двох співробітників Служби внутрішніх доходів — у рангах BS-20 і BS-19 — та повернуло ще двох службовців рангу BS-20 до штаб-квартири для подальшого розслідування. Це пов’язано з несанкціонованою заявою для преси та закликом припинити офіційну роботу.

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