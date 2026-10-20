Прем’єр Перу запустив комісію проти організованої злочинності — The Rio Times

Прем’єр-міністр Перу Луїс Галаррета 18 жовтня запустив роботу Високої міжсекторальної комісії з відновлення безпеки та громадського порядку. Засідання за участю п’яти міністрів відбулося в штабі сухопутних військ у районі Сан-Борха в Лімі. Про це повідомляє The Rio Times.

Склад і повноваження комісії

Комісію очолює глава уряду. До її складу також увійшли міністр внутрішніх справ Сесар Астудільйо, міністр оборони Рафаель Белаунде, міністр юстиції та прав людини Ернесто Альварес і міністр закордонних справ Карлос Еспа. Членство в органі є безоплатним, а міністри не можуть делегувати участь своїм представникам.

Орган створено Верховним декретом №141-2026-PCM, який підписали 13 жовтня та опублікували наступного дня. Комісія має контролювати й координувати перший напрям урядової політики на 2026–2031 роки, спрямований на протидію насильницькій злочинності, вимаганню та організованим злочинним угрупованням.

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Без оперативного керівництва

Комісія зможе подавати уряду пропозиції щодо заходів, нормативних рішень і пріоритетів фінансування, яке має погоджувати Міністерство економіки та фінансів. Водночас декрет прямо передбачає, що вона не керуватиме поліцейськими чи військовими операціями. Її інформуватимуть про координаційні дії у сфері безпеки, зокрема про роботу Об’єднаного командування поліції та збройних сил.

Фінансування комісії здійснюватиметься за рахунок бюджетів міністерств-учасників без додаткових коштів із державної скарбниці. Вона має затвердити внутрішній регламент протягом 30 робочих днів після початку роботи, а її засідання відбуватимуться у закритому форматі — особисто або онлайн.

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