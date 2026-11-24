Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск разом із шістьма європейськими лідерами підписав звернення із закликом не видавати візи спортсменам із Російської Федерації — держави-агресора — та Білорусі для участі у змаганнях на території Європейського Союзу. Про це повідомляє RMF24.

Звернення до керівництва ЄС

Лист адресували голові Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Крім Туска, його підписали прем’єр-міністри Данії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Латвії, а також президент Литви.

Автори звернення вважають, що допуск російських і білоруських спортсменів до європейських змагань Кремль сприйме як перемогу. На їхню думку, це також означатиме поступове прийняття російської агресії проти України.

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Пропозиції щодо візових правил

Європейські лідери пропонують закріпити спільні правила у візових рекомендаціях ЄС. Вони зазначили, що зміна Візового кодексу потребуватиме часу, тому закликають до невідкладних дій. Свою позицію планують представити на найближчому саміті Євросоюзу наприкінці тижня.

Ініціативи в межах санкцій

Напередодні Урсула фон дер Ляєн представила 22-й пакет санкцій проти Росії. Серед запропонованих обмежень — заборона участі у спортивних заходах на території ЄС для російських команд і спортсменів, які виступають під російським прапором.

Також Брюссель пропонує заборонити демонстрацію офіційної російської символіки, обмежити надходження коштів від російських спонсорів до європейських спортивних і культурних організацій та не допускати росіян до керівних органів європейських спортивних федерацій. Для набуття санкціями чинності їх мають одностайно схвалити всі держави-члени ЄС.

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