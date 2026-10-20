Прем’єр Польщі Туск планує скасувати щорічні заяви на 800 plus — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про план спростити порядок отримання виплат за програмою 800 plus. У Польщі хочуть скасувати вимогу щороку подавати нову заяву на призначення цієї допомоги, повідомляє RMF24.

Одна заява після народження дитини

За словами Туска, батькам буде достатньо подати першу заяву після народження дитини. Після цього виплати 800 plus мають автоматично надходити на рахунок родини до досягнення дитиною 18 років без необхідності щороку поновлювати заяву.

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Чинний порядок і винятки

Наразі отримувачі допомоги у зв’язку з вихованням дитини мають щороку знову подавати заяву. Туск сказав, що влада прагне прибрати цей обов’язок, який він назвав виснажливим для одержувачів виплат.

Винятком стане ситуація, коли батьки будуть зобов’язані повідомити установу про істотні зміни, що стосуються виплати допомоги. Прем’єр озвучив план перед засіданням уряду.

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