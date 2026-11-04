Прем’єр Польщі Туск порадив президенту Трампу не зловживати вето — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з главою уряду Чехії Андреєм Бабішем порадив президентові США Дональду Трампу не зловживати вето як способом управління. Про це повідомляє RMF24.

Коментар Туска щодо виборів у США

Туск коментував попередні результати виборів до Конгресу США. За даними RMF24, Республіканська партія президента Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу на користь Демократичної партії.

Польський прем’єр заявив, що в Америці перемогла демократія, і висловив сподівання, що це стабілізує ситуацію в регіоні. Він також наголосив, що Трамп залишається президентом США.

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Посилаючись на власний досвід у Польщі, Туск зазначив, що вето є останньою річчю, яка може допомогти добрій політиці. Він назвав пріоритетами польського уряду якомога тісніший союз зі США, реалістичнішу та зосереджену на безпеці політику Європи, а також озброєння і розбудову польської армії.

Заяви Трампа і прогноз Бабіша

Як повідомляє RMF24, Трамп заявив, що прийме результати виборів і привітав демократів. Водночас він оголосив про намір ветувати їхні пропозиції.

Бабіш зі свого боку припустив, що до завершення каденції Трампа демократи блокуватимуть його законодавчі плани в Конгресі. На думку глави чеського уряду, це може призвести до певного паралічу американської політики.

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