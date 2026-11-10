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Прем'єр Польщі Туск розкрив, як краківський стрілець отримав дозвіл на зброю

UA NEWS 10 Листопада 2026 22:45
Прем'єр Польщі Туск розкрив, як краківський стрілець отримав дозвіл на зброю
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Чоловік, який влаштував стрілянину в Кракові, менше ніж рік тому успішно пройшов психологічну перевірку під час оформлення дозволу на зброю, і володів нею цілком легально. 

«Це перший такий випадок, зробімо все, щоб він був останнім», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очільник польського уряду наголосив, що збереження високого рівня безпеки залишається пріоритетним завданням для влади, а подібні збройні інциденти не є типовими для країни.

Джерело: Clash Report.

У Польщі помер нападник, який влаштував стрілянину в центрі Кракова.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, поранення отримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

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