Прем’єр Польщі Туск скликав нараду через насильство у школах — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав на неділю о 8:30 нараду через випадки насильства у школах і хвилю дезінформації. У зустрічі візьмуть участь керівники кількох міністерств, координатор спецслужб і представники служб.

Нарада уряду Польщі

Як повідомляє RMF24, разом із главою польського уряду на нараді будуть міністри освіти, внутрішніх справ і адміністрації, охорони здоров’я та цифровізації. Про скликання зустрічі в соцмережі X повідомив речник уряду Адам Шлапка.

Інциденти на Мазовії

Останніми днями в Мазовецькому воєводстві сталися кілька небезпечних інцидентів за участю молодих людей. У школі в Лещидулі-Новинах 15-річний підліток напав на трьох осіб. Серед них була 37-річна працівниця закладу, яка померла.

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Днем раніше в комплексі професійних шкіл №4 в Остроленці 19-річний юнак із ножем напав на дев’ятьох людей, зокрема на п’ятьох учнів і двох учителів. За даними видання, він також мав рюкзак із саморобною вибуховою речовиною.

Поліція також повідомила, що запобігла ймовірному нападу в школі в Серпці. Затриманому 17-річному юнакові, який погрожував «зробити щось погане», висунули обвинувачення та заарештували на два місяці.

Після цих подій школи й дитячі садки Мазовецького воєводства охопили додатковим моніторингом поліції за підтримки муніципальної варти. Поліція також заявила, що по всій Польщі проводить заходи для гарантування безпеки в освітніх закладах. Станом на 6:00 правоохоронці перевірили майже 50 тисяч закладів і затримали 76 осіб. Патрулі поліції мають повернутися до шкіл у понеділок і залишатися там до окремого рішення.

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