Прем’єр Польщі Туск заявив про напад на членів Конституційного трибуналу — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у зверненні до громадян заявив, що законно обраних членів Конституційного трибуналу атакували під час подій біля установи. За його словами, поліція на місці охороняла трибунал від нападників, повідомляє Interia.

Заява прем’єра

Туск назвав події перед Конституційним трибуналом ганебними та сказав, що не хотів би, аби подібні сцени повторювалися в Польщі. Він заявив, що демократична держава має бути сильною і здатною забезпечувати справедливість, а поступки перед беззаконням і насильством не можуть бути способом досягнення спокою.

Глава уряду також згадав групи політиків та активістів партії «Право і справедливість» і «Конфедерації», які, за його словами, штовхалися. Він назвав Гжегожа Брауна та Роберта Бонкевича. Туск порівняв ситуацію довкола трибуналу з пограбуванням, коли затриманий злодій називає насильством спробу повернути вкрадене.

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Суперечка довкола трибуналу

У п’ятницю суддя Анна Корвін-Пйотровська опублікувала розпорядження про негайне припинення виконання суддівських обов’язків Богданом Свєнчковським та його заступником Бартломеєм Соханьським. Раніше Туск заявляв, що обраний варіант є єдиним виходом зі спору довкола Конституційного трибуналу.

Того ж дня поліція взяла будівлю трибуналу під охорону. Президент Польщі Кароль Навроцький перервав запланований офіційний візит до Сенегалу та повернувся до Варшави. Увечері він зустрівся з головою Верховного суду, а згодом прибув до Конституційного трибуналу, де, за даними Interia, сталася штовханина за участі суддів.

Зустрічі президента з фракціями

У суботу Навроцький зустрічався з представниками парламентських фракцій. Він провів переговори з лідерами Польської селянської партії, «Польщі 2050», «Конфедерації» та партії «Разом». Керівництво «Громадянської коаліції», «Нової лівиці» та Unia Centrum від участі у зустрічах відмовилося.

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