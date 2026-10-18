Прем’єр Польщі Туск заявив про жорстку політику щодо нелегальної міграції — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту Європейської ради в Брюсселі заявив, що Польща не повторюватиме помилок інших європейських держав у міграційній політиці та не платитиме за них. Про це він написав у соцмережі X, повідомляє RMF24.

Заява про міграційну політику

За словами Туска, Польща проводить власну політику щодо міграції та надання притулку. Прем’єр заявив, що влада країни жорстко захищає кордон від нелегальної міграції, не приймає заяв і депортує людей, які порушують польське законодавство.

«Польща не повторить помилок, яких припустилися інші європейські держави, і не буде за них платити», — написав глава польського уряду. Він також наголосив, що у питаннях безпеки польська влада діятиме «безкомпромісно».

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Зустрічі в Брюсселі

Туск заявив, що озвучив цю позицію європейським лідерам у Брюсселі. Під час візиту він зустрівся з керівниками держав Вишеградської групи, а також брав участь у зустрічах групи «Друзі згуртованості», формату Northern Nine та Європейської народної партії.

Польський прем’єр також провів зустріч із головою Європарламенту Робертою Мецолою та президентом України Володимиром Зеленським. На запрошення прем’єр-міністрів Італії, Данії та Нідерландів Туск узяв участь у неформальній зустрічі з питань міграції, а згодом — у робочій сесії Європейської ради.

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