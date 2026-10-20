Прем’єр Польщі Туск захистив внесок військових в Афганістані — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду заявив, що внесок польських військових у місії в Афганістані не можна применшувати. Він прочитав повідомлення від жінки, яка служила в Афганістані та просила стати на захист солдатів, повідомляє Interia.

Повідомлення від військової

За словами Туска, авторка SMS написала, що провела в Афганістані рік. Вона також згадала смерть польського військовослужбовця під час її зміни: його дружина тоді була вагітна та перебувала в Польщі.

Жінка наголосила, що для військових тема Афганістану має особливе значення. Вона також написала, що отримала американську медаль за допомогу та лікування військових США польськими ліками.

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Реакція на заяву глави Пентагону

Туск заявив, що хоче, аби ці слова почули союзники Польщі. За його словами, польські військові та Польща діяли пліч-о-пліч зі США всюди, де союзники потребували їхньої участі.

Польський прем’єр пов’язав своє звернення з недавнім виступом глави Пентагону Піта Гегсета в Університеті Теннессі. За даними Interia, Гегсет сказав, що в афганській місії зробили внесок не більш як п’ять держав, хоча в штабі командування були представлені 50 прапорів.

Туск назвав неприйнятним знецінення участі польських військових, зважаючи на загибель солдатів. Раніше маршалок Сейму Влодзімєж Чарзастий заявив, що в Афганістані загинули 44 польські військовослужбовці.

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