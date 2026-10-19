Прем’єр Польщі Туск звинуватив PiS у надмірній видачі віз — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд партії PiS проводив «катастрофічну» міграційну політику та широко видавав візи іноземцям. Про це глава польського уряду сказав у відеозверненні, оприлюдненому на тлі заворушень у Франції, Італії, іспанській Сеуті та Брюсселі, повідомляє Interia.

Заяви про мільйони віз

За словами Туска, у 2018–2023 роках польська влада щороку видавала приблизно мільйон віз. Він також стверджував, що уряд PiS щодня допускав до Польщі близько 3 тисяч легальних мігрантів, а східний кордон країни був недостатньо захищений.

Польський прем’єр заявив, що його уряд змінює цей підхід, аби Польща почувалася безпечною в разі можливої хвилі нелегальної міграції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дискусія в Європейській раді

Туск також розповів про останнє засідання Європейської ради, де, за його словами, відбулася гостра дискусія щодо міграційної політики Євросоюзу. Він заявив, що прем’єр-міністр Іспанії захищав чинний курс ЄС, який Туск назвав надмірно відкритим.

Польща, Данія та Італія, за його словами, пропонували жорсткіші формулювання в підсумкових документах. Туск також заявив, що дедалі більше європейських країн підтримують його підхід до міграційної політики.

Читай нас у