Премʼєр Рама не піде у відставку на тлі протестів у Тирані — Al Jazeera

У столиці Албанії Тирані шостий день тривають насильницькі антиурядові протести. Прем’єр-міністр Еді Рама, який перебуває на посаді з 2013 року та нині відбуває четвертий термін, відкинув вимоги про відставку, повідомляє Al Jazeera.

Сутички біля Міністерства освіти

У неділю сотні людей зібралися перед будівлею Міністерства освіти, скандуючи «Рама, йди у відставку». Після напруженого протистояння поліція застосувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ, щоб стримати натовп.

Магазини й установи в центрі міста закрили двері та вікна металевими ролетами. Міські працівники прибирали бруківку, щоб протестувальники не могли використати каміння під час заворушень. За даними місцевих медіа, учасники протестів атакували державні установи та поліцію, зокрема будівлю Міністерства освіти й територію біля офісу глави уряду.

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Вимоги протестувальників і позиція Рами

Учасники акцій вимагають поліпшення освіти, збільшення кількості робочих місць, припинення ймовірної корупції та відставки Рами. Албанська журналістка Ліндіта Карадаку зазначила, що і прем’єр, і молоді протестувальники налаштовані не поступатися, а подальший розвиток ситуації лишається незрозумілим.

Рама під час прямого ефіру в соціальних мережах заявив, що уряд не перебуває під загрозою, але припустив, що заворушення можуть позначитися на шляху Албанії до членства в Європейському Союзі. Країна сподівається набути членства в ЄС до 2030 року. Прем’єр також заявив про готовність обговорювати обґрунтовані вимоги студентів, зокрема вартість освіти, але наголосив, що винні у пошкодженні майна мають відповідати.

За звітом Міністерства охорони здоров’я Албанії, оприлюдненим у неділю вранці, травмувалися 65 людей, серед яких 37 поліцейських; 12 постраждалих госпіталізували. Від вівторка під час зіткнень постраждали 272 особи, зокрема 169 правоохоронців.

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