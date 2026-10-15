Прем’єр Рама не піде у відставку на тлі протестів в Албанії — The Independent

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що не піде у відставку на тлі студентських протестів у Тирані, які тривали третій день. Поліція застосувала водомети для розгону демонстрантів, які, за даними The Independent, розбивали вікна та пошкодили майно в столиці. Через заворушення парламент скасував засідання.

Вимоги учасників протесту

Студенти протестують проти зростання вартості освіти та поширеної корупції. Вони також закликали Раму залишити посаду. Прем’єр відкинув ці вимоги, наголосивши, що уряди змінюються на демократичних виборах. Він зазначив, що вибори в країні відбулися торік, а нещодавні події не є революцією.

Рама заявив про готовність обговорювати витрати на освіту, однак сказав, що напади на інституції, руйнування майна та загрози громадській безпеці не пов’язані із законними вимогами студентів. Він також заявив, що Албанія протидіє корупції та не дозволить насильству зірвати європейське майбутнє країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сутички та реакція ЄС

Напередодні поліція зіткнулася з протестувальниками після того, як ті зруйнували поліцейські кордони та підпалили вуличні барикади, використовуючи палаючі сміттєві контейнери. Міністерка охорони здоров’я Клодіана Спахіу, яка відвідала поранених правоохоронців у лікарні, назвала насильство неприйнятним.

Протести відбуваються після кількох місяців переважно мирних мітингів, спричинених планами збудувати розкішний курорт на південному узбережжі Албанії, який підтримує Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Цей проєкт оскаржують у суді.

Делегація ЄС в Албанії висловила занепокоєння ескалацією насильства та закликала владу до пропорційної реакції. Заява пролунала після того, як організатори протестів звинуватили поліцію в надмірному застосуванні сили проти учасників акцій і журналістів. Албанія разом із Чорногорією лідирує у процесі вступу балканських країн до ЄС і прагне приєднатися до блоку вже у 2028 році.

Читай нас у