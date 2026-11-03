Прем’єр Швеції Крістерссон отримав мандат на формування уряду — The Local Sweden

У Швеції спікер парламенту Андреас Норлен доручив виконувачу обов’язків прем’єр-міністра Ульфу Крістерссону спробувати сформувати новий уряд. На переговори щодо створення уряду більшості йому надали один тиждень, повідомляє The Local Sweden.

Парламентський розклад

Крістерссон очолює тимчасовий уряд після поразки його правого блоку на парламентських виборах 13 вересня. Центр-лівий опозиційний блок здобув 176 місць у парламенті, тоді як правий блок Крістерссона, до якого входять антиімміграційні «Шведські демократи», має 173 мандати.

Чотири партії центр-лівого блоку вже кілька разів намагалися домовитися про формування уряду, однак не досягли результату. Сам Крістерссон визнав, що створити більшість буде складно, оскільки розподіл місць у парламенті не змінився.

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Попередні спроби

Раніше депутати відхилили кандидатуру лідерки Партії центру Елізабет Танд Рінгквіст на посаду прем’єр-міністра. Перед голосуванням вона повідомила спікеру, що не змогла сформувати уряд за участю лівих і правих партій.

Політичні розбіжності заважають обом блокам отримати необхідну підтримку. Хоча центр-ліві партії разом мають більшість, Партія центру відмовляється співпрацювати із соціалістичною Лівою партією. Водночас Ліва партія наполягає, що підтримає лівий уряд лише за умови власної участі в ньому.

Голосування щодо Танд Рінгквіст стало другим голосуванням за кандидатуру прем’єра. 15 жовтня парламентарі також відхилили кандидатуру лідерки Соціал-демократичної партії Магдалени Андерссон. Спікер парламенту може винести на голосування до чотирьох кандидатур прем’єр-міністра, після чого мають бути призначені нові вибори.

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