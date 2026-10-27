Прем’єр Швеції засумнівався в результативності переговорів європейських лідерів із Путіним

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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скептично оцінив перспективи телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним.

Він заявив, що попередні контакти європейських лідерів із Росією не дали значних результатів.

За словами Крістерссона, дії Росії на місцях не свідчать про її прагнення до миру. Він наголосив, що Москва, на його думку, прагне підкорення, а не мирного врегулювання.

Шведський прем’єр підкреслив, що мир має бути досягнутий на умовах України.

Раніше Стубб і Стьоре повідомили про телефонну розмову з Путіним 27 жовтня. За словами президента Фінляндії, обговорення було відвертим і діловим. Скепсис щодо результативності контакту також висловила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Джерело: SVT Президент України Володимир Зеленський розмовляє з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере після їхніх переговорів із Володимиром Путіним. Про це повідомили в Офісі президента України. Раніше Зеленський оцінив перспективи нових мирних переговорів із росією. До цього помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії. Також Ушаков заявив, що Росія, США та Китай почали готувати тристоронню зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. За словами помічника путіна, Москва, Вашингтон і Пекін нібито вже готові до її проведення.

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