Прем’єр Словенії Янез Янша згадав Польщу у критиці ЄС — Interia

Прем’єр Словенії Янез Янша у дописі в X розкритикував події в Польщі, зокрема ситуацію довкола суспільного телебачення та Конституційного трибуналу. Він заявив, що не міг уявити надсилання поліції до Конституційного трибуналу Польщі, коли Словенія ухвалювала рішення про вступ до Європейського Союзу, повідомляє Interia.

Критика Янші

Янша перелічив кілька ситуацій у країнах ЄС, які, за його словами, раніше здавалися неможливими. Серед них він назвав скасування президентських виборів у Румунії, припинення інформаційної програми на суспільному телебаченні Угорщини та надсилання поліції до Конституційного трибуналу Польщі.

Також словенський прем’єр згадав те, що він назвав захопленням польського суспільного телебачення за участю поліції та зміною його керівництва. У дописі він критично висловився про події у Словенії, Угорщині, Іспанії й Німеччині, а також про енергетичну та промислову політику ЄС. Янша заявив, що Євросоюз має рятуватися від самого себе.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація в Конституційному трибуналі

За даними Interia, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу повідомили про перерву у виконанні повноважень президента трибуналу Богдана Свєнчковського та віцепрезидента Бартломея Соханьського. Керувати роботою трибуналу оголосили суддю Анну Корвін-Пйотровську, обрану нинішнім Сеймом.

Президент Польщі Кароль Навроцький того ж вечора перервав переліт до Сенегалу й уночі прибув до будівлі Конституційного трибуналу. Після цього він оголосив про скликання термінових консультацій за участю парламентських сил, заявивши про порушення конституційного ладу. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зі свого боку заявив, що відновлення верховенства права є обов’язком влади.

Читай нас у