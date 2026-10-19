Прем’єр Таїланду доручив перевірити підозрілі земельні ділянки — Bangkok Post

Прем’єр-міністр і міністр внутрішніх справ Таїланду Анутін Чарнвіракул доручив губернаторам провінцій до кінця грудня перевірити земельні ділянки, які можуть незаконно належати іноземцям через підставних осіб. Про це повідомляє Bangkok Post. За підсумками перевірки влада може ініціювати анулювання документів на право власності.

Перевірка фактичних власників

Під час запуску урядової кампанії в Бангкоку Чарнвіракул заявив, що місцеві посадовці мають встановити не лише осіб, зазначених у документах на землю, а й фактичних власників або бенефіціарів ділянок. Це, за його словами, дасть змогу вжити юридичних заходів проти відповідальних осіб.

Прем’єр зазначив, що можливі заходи включають примусовий продаж землі, аби не допустити її передання від однієї підставної особи іншій. Уряд також підготував юридичні процедури, які можуть передбачати депортацію, позбавлення громадянства Таїланду, а також дії у справах про відмивання коштів і ухилення від сплати податків.

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Понад 13 тисяч підозрілих випадків

Генеральний директор Земельного департаменту Сомчай Ліланой повідомив, що первинна перевірка виявила 13 088 учасників, пов’язаних із підозрілими схемами володіння землею. Серед них 1 550 компаній, які, за даними відомства, можуть мати незаконну іноземну участь у капіталі, а 11 538 сторін підозрюють у володінні землею від імені іноземців.

За оцінкою посадовців, перевірка може призвести до примусового продажу земель загальною площею 5 467 раїв, або близько 8,75 квадратного кілометра. Їхню сукупну вартість оцінюють у 14,01 млрд батів. Раніше цього місяця правоохоронці провели рейди у 17 місцях на території чотирьох елітних житлових комплексів Бангкока в межах кампанії проти незаконного володіння нерухомістю іноземцями; було затримано 11 підозрюваних, зокрема громадян Китаю, а активи вартістю понад 6 млрд батів вилучено.

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