Прем’єр Таїланду зажадав пояснень від телекомрегулятора — Bangkok Post

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул доручив Національній комісії з питань мовлення і телекомунікацій (NBTC) пояснити, чому її голова Сарана Бунбайчайяпрук продовжує скликати засідання правління після рішення суду щодо його права обіймати посаду. Про це повідомляє Bangkok Post.

Терміновий запит прем’єра

За словами Чарнвіракула, його офіс надіслав термінового листа генеральному секретарю NBTC із вимогою надати роз’яснення щодо повідомлень про засідання, виданих за вказівкою голови комісії. Лист підписала генеральна секретарка прем’єр-міністра Трайсурі Тайсаранакул.

У документі зазначено, що офіс NBTC видав повідомлення про засідання правління 1 та 2 жовтня за вказівкою Бунбайчайяпрука. Прем’єр скористався повноваженнями, передбаченими статтею 76 закону про NBTC, щоб отримати пояснення від генерального секретаря комісії.

Рішення адміністративного суду

25 вересня Центральний адміністративний суд відхилив позов Бунбайчайяпрука, який оскаржував рішення комітету з добору членів NBTC. Комітет встановив, що він не мав необхідної кваліфікації або мав заборонену законом характеристику відповідно до статті 8(2) закону про NBTC.

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Також комітет вирішив, що Бунбайчайяпрук вважається таким, що відмовився від права обійняти посаду згідно зі статтею 18 закону. Суд підтвердив законність цього рішення та відхилив його позов.

У листі офісу прем’єра наголошено, що подання позову про скасування адміністративного акта саме по собі не зупиняє його дію, якщо суд не ухвалив іншого рішення. Відтак, як зазначено в листі, голову слід вважати таким, що відмовився від права обійняти посаду від самого початку і ніколи не був членом NBTC.

На запитання, чи доречно комісії надалі проводити засідання, Чарнвіракул відмовився коментувати це, пославшись на незалежний статус органу. Він заявив, що всі організації, передбачені конституцією, мають суворо дотримуватися законних процедур.

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