У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що уряд вирішив заморозити ціни на газ для індивідуальних споживачів і домогосподарств. Ціну утримуватимуть на рівні 197,29 злотого за мегават-годину, повідомляє RMF24.

Ціна газу для домогосподарств

Про рішення Туск заявив перед засіданням Ради міністрів. За його словами, ціни на газ систематично зростають через війну та кризу в Ормузькій протоці.

Прем’єр зазначив, що нині газ на європейській біржі коштує приблизно 100 євро, або понад 450 злотих за мегават-годину. Він назвав це найвищою ціною більш ніж за рік.

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Ціни на електроенергію

Туск також повідомив про збереження програми «Ceny Paliw Niżej». Крім того, за його словами, уряд продовжить працювати над питанням цін на електроенергію, щоб поляки могли уникнути цінового шоку наприкінці осені та взимку.

Як пише RMF24, того дня Сейм розпочав триденне засідання, а близько полудня відбулося засідання Ради міністрів під головуванням Туска.

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