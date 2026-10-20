Прем’єр Туск подасть клопотання про призначення Доманського віцепрем’єром — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що подасть президентові Каролю Навроцькому клопотання про призначення міністра фінансів і економіки Анджея Доманського віцепрем’єр-міністром. Про це повідомляє Interia.

Дебати щодо вотуму недовіри

Заява Туска прозвучала під час розгляду Сеймом питання про вотум недовіри Доманському. Після дебатів міністр виступив у парламенті та заявив про економічні амбіції Польщі. Серед досягнень він назвав приєднання країни до групи G20.

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Позиції уряду та опозиції

Представники опозиції заявляли, що Доманський є автором проєкту бюджету, який передбачає запозичення Польщі на 300 млрд злотих. Туск, виступаючи на захист міністра, визнав наявність високих дефіциту та боргу. Водночас прем’єр висловив упевненість, що за Доманського та Коаліції 15 жовтня борг залишатиметься під контролем. За його словами, великі європейські країни мають значно вищий рівень заборгованості, ніж Польща.

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