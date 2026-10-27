Прем’єр Туск: Польщу можуть обрати для сервісного центру ракет Patriot — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після засідання уряду може надійти інформація про обрання Польщі місцем розташування європейського сервісного центру для ракет-перехоплювачів PAC-3 систем Patriot. За його словами, Польща конкурувала за цей проєкт, зокрема з Німеччиною.

Як повідомляє RMF24, центр мав би обслуговувати ракети, які використовують країни НАТО: проводити технічне обслуговування, перевірки та підтримувати їхню готовність. Виробництво ракет не входило б до функцій установи.

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Проєкт за участю країн НАТО

Ракети PAC-3 для систем Patriot виробляє Lockheed Martin. У розвитку проєкту беруть участь США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. У липні під час саміту НАТО в Анкарі сторони підписали угоду про вивчення можливості створення такого центру.

Значення для польської оборони

Для Варшави проєкт має стратегічне значення, оскільки Patriot є одним із компонентів програми протиповітряної оборони Wisła. Польща придбала вісім батарей Patriot і ракети PAC-3 MSE. Розміщення сервісного центру в країні могло б скоротити час технічного обслуговування ракет, посилити безпеку постачання та надати польській промисловості компетенції з їх підтримання.

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