Прем’єр Туск повідомив про патрулювання шкіл 10 тисячами правоохоронців — Interia

У Польщі близько 10 тисяч правоохоронців у неділю патрулюють школи та прилеглі території. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що такі перевірки триватимуть і в наступні дні, повідомляє Interia.

Нарада уряду і служб

У неділю вранці Туск скликав нараду за участю міністрів освіти, внутрішніх справ і адміністрації, охорони здоров’я та цифровізації, а також координатора спецслужб. У зустрічі також мали взяти участь представники служб.

За словами польського прем’єра, наразі немає інформації, що напади у школах протягом останніх днів були пов’язані з організованою акцією. Водночас він заявив, що служби інтенсивно моніторитимуть інтернет і школи, оскільки в такій атмосфері хтось може вдатися до небезпечних дій.

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Інцидент у Варшаві

Станом на 6:00 суботи було зареєстровано 231 подію, за якими правоохоронці проводили дії через обґрунтовану підозру у вчиненні забороненого законом діяння.

Останній описаний напад стався в суботу в закладі післясередньої освіти на вулиці Мінській у Варшаві. Поранень зазнали дві 17-річні дівчини, одну з них доправили до лікарні з різаними ранами передпліччя. Загрози їхньому життю немає. Також потерпілою є 24-річна жінка. Поліція затримала 21-річну ученицю цього закладу.

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