Прем’єр Туск повідомив про затримання ще 18 осіб після атак у школах Польщі — Interia

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив про затримання та перевірку ще 18 осіб у понеділок на тлі посилених заходів безпеки після серії нападів у навчальних закладах. Про це він заявив під час наради з міністрами та керівниками служб, повідомляє Interia.

Заходи безпеки

За словами Туска, близько 20 тисяч поліцейських у понеділок продовжували патрулювати школи та прилеглі території. У нараді в канцелярії прем’єра взяли участь керівники міністерств освіти, внутрішніх справ і адміністрації, охорони здоров’я та цифровізації, а також представники служб.

Польська поліція раніше заявила, що станом на 6:00 понеділка у понад 80 тисячах закладів зафіксували 311 інцидентів, за якими правоохоронці проводять дії через обґрунтовану підозру у скоєнні забороненого діяння. За даними поліції, у межах цих заходів на той час затримали 135 осіб. Правоохоронці також цілодобово моніторять мережу та реагують на повідомлення.

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Напади у навчальних закладах

У початковій школі в Лещидолі-Новинах у Мазовецькому воєводстві 15-річний підліток напав на трьох людей. Серед постраждалих була 37-річна працівниця закладу, яка померла.

Напередодні в комплексі професійних шкіл №4 в Остроленці 19-річний юнак, за даними видання, напав із ножем на дев’ятьох людей, зокрема на п’ятьох учнів і двох учителів. У нього також був рюкзак із саморобним вибуховим матеріалом. Поліція повідомляла і про запобігання ймовірному нападу в школі в Серпці: затриманому 17-річному підлітку висунули обвинувачення та заарештували на два місяці.

Також у Варшаві 21-річна жінка напала з ножем на трьох людей у комплексі шкіл для дорослих на вулиці Мінській.

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