Прем’єр Туск призначив виплату поліцейському за порятунок 17 людей — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск ухвалив рішення про додаткову виплату поліцейському Лукашу Шену, який разом із напарником евакуював 17 людей із палаючого житлового будинку в Хожуві. Про рішення глави уряду повідомляє Interia.

Туск заявив у соцмережі X, що Шен вивів із охопленої вогнем будівлі 17 людей і за це заплатив власним здоров’ям. За словами прем’єра, додаткове грошове забезпечення нададуть із прем’єрського пулу. Розмір виплати не уточнюється.

Пожежа в Хожуві

Пожежа сталася в серпні 2025 року на вулиці Морцінка в Хожуві. На момент виклику Шен ніс службу та прибув на місце разом із напарником Патриком. Полум’я швидко поширювалося, а частина мешканців залишалася у квартирах: одна жінка була відрізана від виходу, інша — замкнена в помешканні.

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Поліцейські розпочали евакуацію, не чекаючи на прибуття підкріплення. Загалом вони вивели з будинку 17 осіб. Один чоловік загинув під час пожежі, а його партнерка, за даними видання, рятувалася, вистрибнувши з вікна другого поверху.

Стан здоров’я поліцейського

Сам Шен залишив місце події в автомобілі швидкої допомоги. Спочатку лікарі очікували, що симптоми у вигляді неконтрольованих рухів м’язів минуть, однак через два місяці після пожежі йому діагностували синдром Ланса—Адамса — рідкісне й невиліковне захворювання мозку, спричинене нестачею кисню.

У серпні 2026 року медична комісія визнала поліцейського повністю непридатним до подальшої служби. У розмові з Wirtualna Polska Шен також розповів, що переживає травму після пожежі та чекав на рішення щодо пенсії по інвалідності, яку призначає пенсійне управління польського МВС.

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