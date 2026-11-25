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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів у Facebook, що під час візиту на Закарпаття отримав від президента України Володимира Зеленського серпневий номер колишнього закарпатського тижневика Az Őslakó за 1942 рік. У газеті опубліковане повідомлення про прийняття на роботу його прадіда Лайоша Еросса, який під час Другої світової війни був головним секретарем колишнього села Росвигово у передмісті Мукачева.

Мадяр назвав подарунок «справжньою сімейною пам’яткою» та наголосив на особливому значенні такого особистого жесту поза протоколом. У відповідь угорський прем’єр подарував Зеленському картину закарпатського художника угорського походження Аттіли Копріви із зображенням Мукачівського замку, а також книгу київського художника, реставратора й дослідника Арпада Іштвана Мадяра «Угорці в Києві. Глави з історії угорсько-українських відносин з IX століття до наших днів».

Джерело: допис прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.

24 листопада в Ужгороді Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Президент назвав переговори предметними та повідомив про конкретні домовленості. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на Закарпатті подарував прем’єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру газети 1942 року, в яких згадується його прадід, котрий працював нотарем у Мукачеві.

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