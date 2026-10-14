Прем’єр Угорщини оголосив про першу офіційну зустріч із Зеленським 16 жовтня

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що у п’ятницю, 16 жовтня 2026 року, проведе перші офіційні двосторонні переговори віч-на-віч із Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться у Брюсселі на полях саміту Європейського Союзу, що проходитиме 15–16 жовтня.

Узгодженню цього саміту передувало піврічне обговорення порядку денного та місця проведення переговорів. У квітні та червні угорська сторона пропонувала організувати зустріч у Береговому на Закарпатті, однак українські дипломати наполягали на проведенні першого раунду в одній зі столиць або у Брюсселі. У липні під час саміту НАТО в Анкарі сторони попередньо погодили діалог у Києві чи Будапешті з подальшим візитом на Закарпаття, однак фінальною локацією було обрано Брюссель.

Про це Мадяр написав у фейсбуці.

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює право дітей із національних меншин і корінних народів навчатися рідною мовою. Водночас вони мають обов’язково вивчати українську. Документ підтримали 266 народних депутатів.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр позитивно відреагував на законопроєкт про навчання мовами національних меншин, зареєстрований у Верховній Раді. За його словами, документ посилює правові гарантії для здобуття освіти угорською мовою та освітні права угорської громади в Україні.

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