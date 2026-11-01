Прем'єр Угорщини розповів про своє закарпатське коріння

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що його прадід Лайош Еросс походив з українського міста Мукачево на Закарпатті. За словами угорського політика, його предок за життя працював там окружним писарем, а наразі його могила розташована в Угорщині, у селі Добош повіту Бекеш.

Мадяр зазначив, що у дні поминання предків кожна угорська родина згадує своє коріння та шанує пам'ять попередніх поколінь. Очільник угорського уряду також згадав про інцидент із пошкодженням могили свого прадіда в Добоші, наголосивши, що не тримає зла на винуватців, а квіти на місці поховання вже пересаджені.

Джерело: Допис Петера Мадяра у Facebook.

У Києві 1 листопада відбулася церемонія відкриття погруддя колишнього прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя, страченого радянською владою після придушення Угорської революції 1956 року.

Щороку 23 жовтня в Угорщині відзначають національне свято, присвячене початку революції 1956 року та проголошенню Угорської Республіки у 1989-му. Ця дата нагадує про спробу угорців звільнитися від радянського впливу, боротьбу за політичні права та перехід країни до демократичної системи. Свято супроводжується офіційними церемоніями, покладанням квітів і пам’ятними заходами.

Омбудсмени України та Угорщини вшанували пам'ять загиблих, поклавши квіти Захисникам України на території історико-меморіального комплексу «Кальварія», а також до Пам'ятного знаку героям визвольної боротьби Угорщини 1956 року та жертвам комуністичних диктатур.

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