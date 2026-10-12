Прем’єр Угорщини відреагував на новий закон про освіту нацменшин в Україні

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував зміни до українського закону про освіту національних меншин, які Верховна Рада ухвалила 12 жовтня. За його словами, нововведення спростять для угорців, які проживають в Україні, вивчення рідної мови.

У коментарях Мадяр подякував усім, хто "брав участь у цих важливих і успішних переговорах".

"Сьогодні український парламент ухвалив, а президент Зеленський підписав поправку до Закону України "Про освіту", яка суттєво полегшує угорським дітям використання рідної мови на Закарпатті", – написав прем’єр-міністр Угорщини.

Про це повідомляється з посиланням на заяву Мадяра у Facebook.

Зеленський підписав закон про освіту мовами нацменшин для відкриття кластерів ЄС.

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює право дітей із національних меншин і корінних народів навчатися рідною мовою. Водночас вони мають обов’язково вивчати українську. Документ підтримали 266 народних депутатів. Його ухвалення може допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу, які гальмувала Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром під час найближчого міжнародного заходу. Україна зацікавлена в таких переговорах і вже готується до них.

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