Прем’єр Вонг відвідає Катар і ОАЕ 18–22 жовтня — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг 18–22 жовтня здійснить офіційні візити до Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Це буде його перша поїздка до регіону Близького Сходу після вступу на посаду глави уряду, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Офіс прем’єр-міністра Сінгапуру.

Переговори в Катарі

Першою частиною поїздки стане візит до Катару 18–20 жовтня. Вонг має провести зустріч з еміром шейхом Тамімом Хамадом Аль Тані. Вони також співголовуватимуть на дев’ятому засіданні Спільного комітету високого рівня Катару та Сінгапуру — основному механізмі розвитку двосторонньої співпраці.

Сінгапурський прем’єр також має зустрітися з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом Абдулрахманом Джасімом Аль Тані. В Офісі прем’єр-міністра Сінгапуру заявили, що поїздка дасть змогу обмінятися оцінками розвитку ситуації на Близькому Сході, підтвердити підтримку діалогу й дипломатії та посилити співпрацю в галузях енергетичної безпеки й економічної стійкості.

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Візит відбудеться на тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході, який порушив постачання скрапленого природного газу до Сінгапуру. За даними Світового банку, Катар забезпечує близько 25% імпорту СПГ до Сінгапуру. Близько 95% виробництва електроенергії у країні забезпечується імпортним природним газом, зокрема СПГ і трубопровідним газом із сусідніх держав.

Зустрічі в ОАЕ

З 20 жовтня Вонг вирушить до Абу-Дабі в ОАЕ, де має провести зустріч із президентом ОАЕ та правителем Абу-Дабі шейхом Мохамедом Заїдом Аль Нахаяном. Також очікуються його зустрічі зі спадкоємним принцом Абу-Дабі та головою Виконавчої ради емірату шейхом Халедом Мохамедом Заїдом Аль Нахаяном і заступником прем’єр-міністра, міністром фінансів та заступником правителя Дубая шейхом Мактумом Мохамедом Рашидом Аль Мактумом.

До делегації увійдуть міністр закордонних справ Вівіан Балакрішнан, міністр енергетики, торгівлі та промисловості Тан Сі Ленг і державний міністр закордонних та внутрішніх справ Жулкарнайн Абдул Рахім. На час відсутності Вонга обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме віцепрем’єр Ган Кім Йонг.

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