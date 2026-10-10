Прем’єра Ізраїлю Нетаньягу звинуватили в ігноруванні попередження ОАЕ — CBC World

Ізраїльські журналісти Шломі Ельдар і Рут Юваль стверджують, що президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохамед бін Заїд за 10 днів до нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року телефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та попереджав про можливі масштабні дії угруповання. Як повідомляє CBC World, ці твердження викладено у книжці «Заручники: 843 дні покинутості», уривок з якої опублікувала газета Haaretz.

За словами Ельдара, попередження ОАЕ не містило конкретної дати нападу. Воно стосувалося намірів тодішнього лідера ХАМАС у Газі Ях’ї Сінвара здійснити «щось дуже велике». Журналіст заявив, що Нетаньягу нібито не передав інформацію керівникам ізраїльських служб безпеки, зокрема начальнику Генштабу, очільникам Шин-Бет і Моссаду, а також міністру оборони.

Заперечення Нетаньягу

Нетаньягу відкинув звинувачення, назвавши їх вигадкою. В інтерв’ю CBS News він заявив, що не отримував жодних попереджень, а поширення таких тверджень має політичний характер і пов’язане зі спробами завадити йому здобути ще один термін на виборах 27 жовтня.

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ОАЕ не підтвердили й не спростували інформацію, наведену в книжці. Після публікації Haaretz інші медіа, зокрема The Wall Street Journal та The Atlantic, повідомили про нібито схожі попередження з боку голови єгипетської розвідки Аббаса Камеля, передані в останні дні перед атакою.

Вимоги розслідування

Нові твердження посилили вимоги ізраїльтян створити державну комісію для розслідування провалів у сфері безпеки перед нападом 7 жовтня. Під час меморіальних церемоній у Єрусалимі й Тель-Авіві відбулися протести з вимогою притягнути Нетаньягу до відповідальності.

Напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року став найсмертоноснішим в історії Ізраїлю: загинули близько 1200 людей, понад 800 із них — цивільні. Ще 251 людину бойовики вивезли до Гази як заручників. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, внаслідок подальшої війни Ізраїлю в секторі Гази загинули понад 74 тисячі людей.

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