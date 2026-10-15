Прем’єри Бабіш і Мелоні представлять план зниження цін на електроенергію — RMF24

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш і прем’єрка Італії Джорджа Мелоні мають представити спільну ініціативу щодо зниження цін на електроенергію в Європейському Союзі. Її планують обговорити на саміті ЄС у Брюсселі, Бельгія, де однією з головних тем стане зростання витрат на енергію, повідомляє RMF24.

Критика системи ETS

Пропозиції Чехії та Італії зосереджені навколо Системи торгівлі викидами ЄС (ETS). Бабіш вважає її головною причиною нинішньої ситуації з високими цінами на електроенергію. За його словами, прогнози Європейської комісії не справдилися, а наслідки виявилися катастрофічними.

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Чеський прем’єр нагадав, що ще у вересні 2021 року закликав знизити вартість тонни викидів CO2 із 52 до 30 євро. Наразі вона становить майже 89 євро. Бабіш також заявив, що на ринку ETS діють спекулянти, які не мають обов’язку розраховуватися за викиди та використовують дозволи на викиди лише для комерційних операцій. На його думку, це штучно підвищує ціни й шкодить європейській промисловості.

Підтримка інших країн

Мелоні також критикувала ETS. На її думку, ця система підвищує ціни на енергію, посилює нерівність між державами-членами ЄС та негативно впливає на підприємства. Спільний документ Чехії та Італії вже підтримали інші країни, які також відчувають наслідки високих цін на енергію.

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