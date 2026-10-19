Прем’єрка Японії Санае Такаїчі 19 жовтня заявила, що уряд не виключає випуску державних облігацій для фінансування дворічного зниження податку на споживання, запланованого з квітня наступного року. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Фінансування податкового зниження

Під час виступу в парламенті Такаїчі сказала, що влада прагнутиме стабільно знижувати співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту. Для цього уряд переглядатиме видатки та контролюватиме обсяг щорічного випуску облігацій.

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Водночас прем’єрка наголосила, що можливість випуску облігацій для залучення коштів не відкидають. За її словами, зміцнення японської економіки також може підвищити довіру ринків до єни.

Збір на продукти

Уряд Японії планує з квітня наступного року на два роки знизити 8-відсотковий збір на продукти харчування. Цей крок має пом’якшити вплив зростання вартості життя на домогосподарства.

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