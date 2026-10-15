Прем’єрка Японії Такаїчі заперечила звинувачення РФ у шпигунстві — The Moscow Times

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заперечила звинувачення у шпигунстві, висунуті Росією, державою-агресором, після затримання на Сахаліні японського журналіста Юкі Імаї. Як повідомляє The Moscow Times, російська сторона стверджує, що кореспондент газети Hokkaido Shimbun діяв в інтересах японської розвідки.

Звинувачення ФСБ

ФСБ Росії заявила, що Імаї збирав і зберігав інформацію про оборонні можливості країни для розвідувальних цілей. За версією спецслужби, ці відомості нібито могли бути використані проти безпеки Росії.

Такаїчі сказала журналістам, що твердження про роботу репортера на японську розвідку не відповідає дійсності. Вона додала, що обставини затримання Імаї наразі залишаються не до кінця відомими.

Реакція Токіо

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара повідомив, що японська сторона не могла зв’язатися з Імаї та дізналася про його затримання лише після офіційного повідомлення Москви.

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Міністерство закордонних справ Японії викликало посла Росії в Токіо Миколу Ноздрєва, щоб висловити протест. У відповідь дипломат заявив, що японські спецслужби нібито залучають приватних осіб, зокрема акредитованих у Росії журналістів, до збору засекреченої інформації.

Японська прем’єр-міністерка заявила, що Токіо зосередиться на захисті громадян Японії. У Hokkaido Shimbun зазначили, що безпека їхнього кореспондента є головним пріоритетом.

Додатковий контекст

Затримання Імаї відбулося на тлі тривалих суперечностей між Росією та Японією, які досі не уклали формального мирного договору після Другої світової війни через територіальну суперечку щодо Курильських островів, які Японія називає Північними територіями.

За кілька днів до цього японські правоохоронці в Осаці затримали 28-річного громадянина Росії, пов’язаного з міжнародним угрупованням програм-вимагачів Qilin, та екстрадували його до Німеччини для розгляду справи про кіберзлочини.

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