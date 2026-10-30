Прем’єрка Італії Мелоні вшанувала 4 жертв катастрофи в Боснії і Герцеговині — ANSA English

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні вшанувала пам’ять чотирьох людей, які загинули у четвер внаслідок катастрофи італійського військового вертольота в Боснії і Герцеговині. Як повідомляє ANSA English, двоє загиблих були військовослужбовцями, а ще двоє — членами Добровольчого військового корпусу Червоного Хреста.

Імена загиблих

У катастрофі загинули сержанти Сімоне Руджія та Клаудіо Маркезі, лейтенант Франко Адріано Дзеккілло і сержантка Лаура Прокаччі. Мелоні заявила, що їхні життя обірвалися під час служби Італії, та висловила співчуття їхнім близьким.

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Квіти в Circus Maximus

Глава італійського уряду поклала букет троянд у римському Circus Maximus разом із міністром оборони Гвідо Крозетто. Вона закликала людей принести квіти на ярмарок Defence Village, який проходить там напередодні Дня національної єдності та збройних сил Італії 4 листопада.

За словами Мелоні, цей простір має стати відкритим місцем для вшанування загиблих, підтримки поранених і їхніх близьких. Унаслідок аварії також постраждали 11 людей; за даними ANSA, жоден із них не перебуває у стані, що загрожує життю. Крозетто мав відвідати поранених у лікарнях Брчко і Тузли у п’ятницю.

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