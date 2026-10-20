Прем’єрка Марокко представила програму з підтримкою дводержавного рішення — The National

Прем’єр-міністерка Марокко Фатіма Ез-Захра Ель-Мансурі в Рабаті представила програму нового уряду, заявивши про підтримку мирного врегулювання палестинського питання на основі дводержавного рішення. Вона також наголосила на давній позиції Марокко щодо Палестини та Єрусалима, повідомляє The National.

Програма нового уряду

Минулого тижня в Марокко склав присягу новий уряд на чолі з першою в історії країни жінкою-прем’єркою. Церемонія відбулася під головуванням короля Мухаммеда VI. Ель-Мансурі зберегла на посадах низку міністрів попереднього кабінету, зокрема главу МЗС Насера Буріту та міністра внутрішніх справ Абдельуафі Лафтіта.

Її центристська Партія автентичності та сучасності, яка перемогла на виборах 23 вересня, сформувала коаліцію ще з трьома партіями. Коаліція має 207 місць у парламенті за 198 необхідних для більшості.

П’ятирічна програма уряду передбачає боротьбу з корупцією, посилення системи соціального захисту, залучення молоді до економіки, захист суверенітету та розбудову продуктивної економіки. У вересні Ізраїль і Марокко також домовилися підвищити рівень дипломатичних відносин, перетворивши представництва на повноцінні посольства.

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Економічні цілі та реформи

Уряд планує забезпечити середнє річне економічне зростання на рівні 5% у 2027–2031 роках. Очікуваний показник зростання на поточний рік становить 4,7%. Кабінет також має намір утримувати бюджетний дефіцит нижче 3% ВВП, а інфляцію — на рівні 2%.

Серед інших заявлених кроків — розширення податкової бази, реформа податку на доходи, збільшення прямої соціальної допомоги нужденним домогосподарствам, зниження цін на продукти та нарощування частки приватних інвестицій до двох третин загального обсягу національних вкладень. До 2031 року державний борг планують зменшити приблизно до 62% ВВП.

Ель-Мансурі також повідомила про намір підвищити ефективність державних підприємств і криміналізувати незаконне збагачення та конфлікт інтересів. Уряд перебуватиме під тиском через безробіття та вимоги поліпшити освіту й медичні послуги, а також завершуватиме підготовку до чемпіонату світу з футболу 2030 року, який Марокко прийматиме разом із Португалією та Іспанією.

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