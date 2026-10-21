Прем’єрка Мелоні скликала уряд для підтримки перевізників і агросектору — ANSA English

В Італії прем’єрка Джорджа Мелоні скликала на четвер засідання уряду для схвалення декрету щодо автомобільних вантажних перевезень і сільського господарства. Документ має консолідувати заходи підтримки автоперевізників та надати аграрному сектору додаткові ресурси.

Декрет для двох секторів

Джерела в Палаццо Кіджі повідомили, що декрет об’єднає чинні заходи підтримки сектору автомобільних вантажних перевезень. Він також передбачатиме додаткові ресурси для сільського господарства, повідомляє ANSA.

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Після серії зустрічей

За даними співрозмовників агентства, засіданню уряду передувала серія зустрічей, що відбулися протягом останніх кількох днів. В офісі глави італійського уряду заявили, що влада працює над тим, аби якнайшвидше перетворити взяті зобов’язання на конкретні заходи. У повідомленні не уточнюються обсяг додаткових ресурсів, механізм їх надання, строки запровадження заходів і зміст зобов’язань, про які йдеться.

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