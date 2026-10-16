У Бангкоку, Таїланд, президент Азійського банку розвитку (АБР) Масато Канда заявив, що інфляція в Азійсько-Тихоокеанському регіоні може зберегтися і навіть посилитися на тлі глобальної невизначеності. Канда, який прибув до Бангкока для участі у щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, сказав про це в інтерв’ю, повідомляє The Japan Times.

Ризики для цін

За словами Канди, світова економіка стикається з безпрецедентною невизначеністю. Серед чинників, що можуть сприяти прискоренню інфляції в регіоні, він назвав стрімке зростання цін на енергоносії через ситуацію на Близькому Сході, посилення явища Ель-Ніньйо та тяжчі наслідки природних катастроф, пов’язаних зі зміною клімату.

В економічному прогнозі АБР зазначено, що зростання економік, що розвиваються, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні сповільниться до 5% у 2026 році проти 5,5% у 2025-му. Канда також звернув увагу, що країни Азії значною мірою залежать від постачання нафти та природного газу з Близького Сходу.

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Борг і енергетична безпека

Канда заявив, що підвищення довгострокових відсоткових ставок, передусім у розвинених країнах, збільшило тягар виплат за боргами для держав, що розвиваються та мають значні зобов’язання в доларах США. За його словами, ці країни також стикаються з інфляційними ризиками через дорожчання енергії та перевезень, а також із занепокоєнням щодо стійкості державних фінансів.

На тлі залежності азійських країн від близькосхідних постачань нафти та газу АБР надав 5,6 млрд доларів фінансової підтримки. Канда закликав використати увагу світових лідерів до енергетичної безпеки для проведення реформ і посилення стійкості через регіональну співпрацю.

Наступна зустріч у Нагої

Наступна щорічна зустріч АБР відбудеться у травні наступного року в Нагої, Японія. Канда назвав її важливою нагодою для міжнародної співпраці в час, коли світ дедалі більше замикається в собі, а суспільства всередині країн стають більш розділеними. Він також висловив сподівання, що зустріч заохотить більше японських компаній розширювати діяльність в Азії.

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