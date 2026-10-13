Президент Аргентини Мілей заявив про $125 млрд для захисту песо — The Rio Times

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що уряд має 125 млрд доларів для протидії можливій валютній паніці навколо песо під час президентських виборів 2027 року. Про це він сказав 12 жовтня в інтерв’ю радіостанції Radio Mitre у Буенос-Айресі, повідомляє The Rio Times.

За словами Мілея, він не очікує валютної паніки, однак готується до такого сценарію. Аргентинський президент пов’язує ризик тиску на національну валюту з виборчими періодами, коли вкладники та інвестори можуть активніше обмінювати песо на долари.

Своп-лінія зі США

До переліку інструментів Мілей зарахував своп-лінію обсягом до 20 млрд доларів між Центральним банком Аргентини та Міністерством фінансів США. Аргентинський центробанк оголосив про цю лінію 20 жовтня 2025 року. Наприкінці 2025 року він використав 2,5 млрд доларів за нею та повернув кошти у грудні того ж року.

Також Мілей згадував закупівлі доларів центробанком, своп із Китаєм і валютні ф’ючерси. За його оцінкою, ці чотири інструменти разом становлять 75 млрд доларів. Окрім цього, президент послався на експортну валютну виручку та вже домовлене фінансування виплат за боргом, запланованих на наступний рік.

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Водночас уряд не оприлюднив офіційного розрахунку, який підтверджував би загальну суму в 125 млрд доларів. Частина названих Мілеєм ресурсів складається зі своп-ліній, ф’ючерсів і очікуваної експортної виручки, а не з коштів, які вже перебувають у розпорядженні центробанку.

Позиція щодо міністра економіки

В інтерв’ю Мілей також відкинув чутки про можливу відставку міністра економіки Луїса Капуто. Він заявив, що їхня співпраця є тісною, а погляди на економічну політику збігаються. Мілей сказав, що чутки про відставку міністра поширюють напередодні переговорів Аргентини з Міжнародним валютним фондом.

Економіст Мігель Анхель Брода, якого цитують аргентинські медіа, оцінив потенційний обсяг песо, який у разі валютної паніки може бути спрямований на купівлю доларів, приблизно у 183 млрд доларів.

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