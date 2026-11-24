Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив про тверду підтримку членства Польщі у G20 під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Буенос-Айресі, Аргентина. Про це після переговорів повідомив керівник польського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач, передає RMF24.

Переговори у Буенос-Айресі

Зустріч відбулася на другий день офіційного візиту Навроцького до Аргентини. За словами Пшидача, президенти також обговорили торговельну та економічну співпрацю. Він висловив переконання, що результатом переговорів стане активізація економічних відносин між Польщею та Аргентиною.

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Напередодні Навроцький зустрівся з польською громадою в Буенос-Айресі та вручив відзнаки діячам, які сприяли польсько-аргентинським зв'язкам і популяризації Польщі в Аргентині.

Розмови на саміті G20

Пшидач також повідомив, що президенти домовилися продовжити переговори під час грудневого саміту G20 у Маямі. За його словами, для приєднання Польщі до групи необхідно досягти одностайності, а підтримка Аргентини стала ще однією декларацією на користь польської присутності у G20.

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